Intorno a mezzanotte un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto in Viale Elmas perché due fratelli di Villacidro hanno trovato l’auto di un loro terzo fratello rubata sabato nel comune del Medio Campidano.

I poliziotti hanno saputo dai due subito dopo il furto della Hyundai i35 il fratello gli ha chiesto il aiuto per cercare la macchina in città e dopo una ricerca estenuate, ormai rassegnati, hanno deciso di rientrare a Villacidro.

Ma mentre transitavano in Viale Elmas hanno visto l’auto parcheggiata di fronte ad un’attività commerciale con una persona a bordo. Fatta l’inversione di marcia e raggiunta la macchina i due hanno riconosciuto l’occupante per essere un loro compaesano tossicodipendente mentre era intento ad iniettarsi della droga. Questi, tale S.B., alla vista dei due fratelli ha cercato di scappare ma è stato trattenuto in attesa dell’arrivo della Polizia. I due infatti poco prima, con uno stratagemma erano riusciti a togliere le chiavi dal quadro di accensione nonostante il Boi continuasse a minacciarli con la siringa usata poco prima.

Gli Agenti hanno quindi arrestato il 36enne S.B., pregiudicato di Villacidro, ed arrestato per furto e violenza privata. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il 36enne invece è statp è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Stamattina il processo con l’udienza per direttissima.