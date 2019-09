La settimana annuncia tante emozioni nella sfera sentimentale per i segni di fuoco, che si sentiranno appagati e saranno coperti di attenzioni. I single potranno contare su un aumento del fascino che permetterà di pensare all’amore. Sul lavoro sarà possibile portare a termine un progetto di lavoro in maniera brillante. Giornate ricche di emozioni per i segni d’acqua, questa settimana la passione sarà alle stelle. Molti del segno proveranno nuove sensazioni, anche fuori dalla relazione. I single trascorreranno un weekend tranquillo. I progetti professionali avranno una marcia in più. Settimana positiva in amore per i segni d’aria, i nati del segno avranno Venere favorevole, le coppie recuperano, ma sarà meglio fare un viaggio per assaporare un po’ di libertà. Ci sarà tanta voglia di cambiamento sul lavoro e si prospettano nuovi successi, che porteranno tante gratificazioni. Settimana intensa per i segni di terra, che potranno parlare d’amore grazie a una Venere molto intraprendente. E’ giunto il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontro e anche i cuori solitari potranno iniziare nuove storie. Marte vi renderà più energici e determinati e ci saranno tanti nuovi eventi in arrivo sul lavoro. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: la settimana sarà un po’ agitata. I pianeti vi saranno ostili e avrete discussioni con il partner, che saranno piuttosto accese. Poca sarà la voglia di comunicare e di risultare divertenti agli occhi delle persone che avrete accanto. I single vivranno anch’essi momenti di malumore, che comunque riusciranno a superare nel fine settimana.

Lavoro: il lavoro vi stancherà un po’ troppo e vi renderà ansiosi. Molti progetti probabilmente seguiranno un corso diverso da quello che avevate preventivato, ma troverete delle escamotage per volgere alcuni a vostro favore. Non disperate, comunque, tutto si risolverà a breve e ci saranno nuove e interessanti occasioni per riemergere.

Toro

Amore: seducenti e affascinanti, molti del segno questa settimana potranno dare il via a nuovi amori. Le coppie sono in recupero e troveranno la complicità che permetterà di chiarire ogni cosa. Nella vita dei cuori solitari potrebbe tornare una persona che non si faceva viva da un po’.

Lavoro: questa settimana sarete molto impegnati nella vostra solita routine lavorativa e tenderete a trascurare un po’ gli impegni familiari. Le stelle offrono vantaggi, arrivano anche belle soddisfazioni sia per chi lavora in proprio che per i dipendenti, che possono avanzare alcune richieste importanti. Bene il fine settimana.

Gemelli

Amore: sfruttate le giornate dell’inizio della settimana per ottenere ciò che desiderate. Venere e Mercurio saranno ancora in buon aspetto e questo vi sarà di aiuto sia in amore che nel lavoro. I single avranno una certa voglia di divertirsi e troveranno le occasioni giuste per farlo. Fine settimana intenso per tutti i nativi del segno.

Lavoro: questa settimana saranno tante le idee da mettere subito in atto. Non si esclude un ritorno a qualche vecchio progetto che adesso potrebbe apparire più allettante e facile da realizzare. Vi darete comunque da fare e sarete pronti a rimettere in discussione il vostro ruolo.

Cancro

Amore: durante la settimana vi sentirete un po’ giù di umore e non capiti dal partner. Questo vi porterà a chiudervi in voi stessi. Tuttavia, da giovedì molte cose cambiano e riscoprirete la voglia di comunicare e quella di ascoltare. La vostra empatia verrà apprezzata dagli amici e dal partner. I single saranno in crisi con chi non accetta i loro consigli.

Lavoro: anche su lavoro sarete giù di tono ma una proposta inattesa vi darà una bella sferzata di energia. Non mancheranno delle perplessità su alcuni punti, ma chi si mette in gioco senza paure può finalmente ricevere buone risposte. Anche se farete fatica a farvi apprezzare, andate avanti.

Leone

Amore: le stelle per questa settimana indicato che vi sentirete appagati dalle attenzioni che vi dedicherà la vostra famiglia e il partner e ricambierete con grande slancio. I single potranno contare su Venere favorevole e un aumento del fascino che permetterà di pensare all’amore. Non prendete però in considerazione le storie in cui c’è troppa competizione.

Lavoro: questa settimana porterete a termine, in maniera brillante, un progetto di lavoro che vi porterà nuove collaborazioni. Ci saranno tante novità su molti settori, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, ma non esagerate con gli investimenti, potrebbero essere eccessivi.

Vergine

Amore: questa settimana i nati del segno potranno parlare d’amore grazie a una Venere molto intraprendente. Le occasioni raddoppieranno ed è giunto il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontro se siete reduci da una separazione. La giornata più positiva per l’amore sarà quella di Venerdì, che sarà importante anche per i cuori solitari.

Lavoro: Marte nel segno vi renderà più energici e determinati e riuscirete a dire qualche “no” a proposte che non fanno per voi. Ci saranno comunque tanti nuovi eventi in arrivo sul lavoro, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza per farvi uscire da alcune situazioni ingarbugliate.

Bilancia

Amore: in amore non correte, datevi il tempo di riflettere e analizzare i vostri sentimenti. Se siete single approfondirete una nuova conoscenza. Grazie a Venere nel segno ci saranno giornate effervescenti, come quelle di mercoledì e giovedì e sarà difficile prendere grosse cantonate. Chi ha chiuso una storia deve però guardare avanti.

Lavoro: sul lavoro non sobbarcatevi di troppi pesi e pensate a risolvere rapporti con soci e collaboratori. La settimana sarà favorevole, solo la giornata di lunedì potrà essere leggermente sottotono. Evitate di fare scelte impulsive ma valutate tutto con scrupolo prima di prendere delle decisioni importanti.

Scorpione

Amore: questa settimana i nati del segno avranno un umore altalenante, che si rifletterà sull’amore. Se siete in coppia dovreste cercare di superare le incomprensioni con il partner, in modo da evitare di avere continue discussioni. Fate di tutto per mantenere la calma e affrontare la settimana con serenità. Weekend sereno anche per i single.

Lavoro: sul fronte professionale cercate di fare il vostro dovere senza competere troppo con i colleghi. Ricordate di non fare il passo più lungo della gamba se non volete correre rischi eccessivi. Cercate invece di tirare fuori qualche progetti validi e concreti, che possono portare delle soddisfazioni.

Sagittario

Amore: questa settimana i nati del Sagittario possono avere delle incertezze a causa di una Luna dissonante. Il consiglio delle stelle è quello di frequentare gente nuova, di svagarvi e cercare di dedicarvi a nuovi interessi. Il week end è ottimo per confermare una storia. Anche i single faranno incontri intriganti e trascorreranno giornate di passione.

Lavoro: sul lavoro cambiate solo se necessario, altrimenti rimanete dove siete anche se avete voglia di guardarvi intorno. Martedì e mercoledì saranno le giornate più pesanti della settimana, ma da venerdì si recupera e potrete avere delle gran belle soddisfazioni riguardo a delle trattative che concluderete.

Capricorno

Amore: vi aspetta una settimana di sfide e revisioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Non vi sentite compresi, anzi, vi sentite soli e fuori dagli schemi. In questo caso il consiglio è di mettere subito le cose in chiaro, ma evitando i conflitti, soprattutto domenica e lunedì. Attenzione a familiari che si mettono in mezzo.

Lavoro: le cose non sono molto chiare neanche sul fronte lavorativo, la ruota girerà prima o poi a vostro favore ma non è questo il momento. La Luna sfavorevole, tuttavia, non impedirà alle vicende di seguire il loro percorso e alcuni vostri progetti avanzeranno senza ostacoli.

Acquario

Amore: la settimana è positiva per l’amore, i nati del segno avranno Venere favorevole. Le coppie recuperano, anche se ci sono delle incomprensioni. Però sarà meglio staccare la spina, e magari fare un viaggio per assaporare un po’ di libertà.

Lavoro: voglia di cambiamento sul lavoro, la situazione astrologica è favorevole per chi sta per iniziare una nuova strada. Si prospettano dunque nuovi successi, che porteranno tante gratificazioni, ma evitate di caricarvi di impegni gravosi, soprattutto se sapete di non riuscire a portare a termine.

Pesci

Amore: vivrete una settimana ricca di emozioni e la passione sarà alle stelle. Molti del segno proveranno nuove sensazioni, anche fuori dalla relazione che stanno vivendo e questo potrà portare tradimenti e rimorsi. Parlate chiaro prima che sia troppo tardi. I single trascorreranno un weekend tranquillo e potranno fare nuove amicizie.

Lavoro: i progetti professionali che state portando avanti questa settimana avranno una marcia in più. Ultimamente però vi siete esposti troppo dal punto di vista finanziario e ci sono questioni da risolvere. Cercate di bilanciare le entrate e le uscite per non trovarvi in deficit.