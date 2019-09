Con una lettera inviata al prefetto di Cagliari, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca hanno chiesto di poter incontrare il presidente Conte a Cagliari il 2 ottobre.

“Vorremmo illustrare al presidente – hanno scritto i segretari – i timori per lo sviluppo futuro e per la coesione sociale e territoriale della nostra terra che preoccupano il movimento dei lavoratori, dei disoccupati, dei pensionati, le centinaia di migliaia di giovani, donne, anziani che ripongono fiducia e danno la loro adesione al sindacato in Sardegna”.

Fra gli obiettivi di Cgil, Cisl e Uil, sollecitare l’avvio di azioni e provvedimenti che dipendono principalmente dalle decisioni del Governo nazionale e che verranno sintetizzati in una scheda da consegnare al presidente del Consiglio.