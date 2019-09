Furto nella notte nella sede dell’associazione Time in Jazz, a Berchidda (Sassari). I ladri, come denuncia su Facebook il musicista Paolo Fresu, ideatore e motore del festival internazionale che si svolge ogni estate nel centro della Gallura, sono entrati nei locali di via Umberto e hanno portato via una cassaforte che conteneva “pochi spiccioli”.

“Speravo potessero portare via qualche bella foto di questi anni oppure un libro. Magari il nostro cd antologico o un catalogo d’arte di Maria Lai e Costantino Nivola. O quello dei trent’anni prodotto da Franco Cosimo Panini Editore – commenta ironicamente Fresu sul social network – Invece no, solo una cassaforte. Lasciando un buco nel muro che è parte della storia latteo-casearia ed economica della nostra dinamica comunità. Una sconfitta clamorosa. Vi prego, tornate, ci sono ancora da portare via suoni, arte e buoni pensieri. E c’è da forzare la mente”, conclude il musicista.