Ratti nella scuole di Quartu in via Angioni, all’istituto comprensivo numero 3 e nella sede staccata del liceo Motzo. Il sindaco Stefano Delunas ha già firmato l’ordinanza di chiusura per consentire la derattizzazione dell’istituto comprensivo: si rientra a scuola il 7 ottobre.

La segnalazione è arrivata al Comune dallo stesso istituto. Poi sono intervenuti i tecnici della Città metropolitana. E dal sopralluogo è arrivata la conferma: ratti. Inevitabile il provvedimento del sindaco a tutela della salute di studenti, docenti e altro personale della scuola.

Per quanto riguarda la sede del Motzo, anche in quel caso l’edificio sarà sottoposto a derattizzazione: si attende solo l’ordinanza di Delunas. Ma gli studenti continueranno a seguire le lezioni nella sede centrale di via don Sturzo sino alla fine della settimana.