“Sono seriamente preoccupato per la nuova ondata di sbarchi sulle nostre coste. Il prossimo 16 ottobre tornerò in missione con una delegazione di parlamentari del Comitato di controllo e vigilanza Schengen, Europol e Immigrazione per la seconda volta a Lampedusa e a breve anche a Cagliari, sulle coste del Sulcis in Sardegna, dove in queste ore si sono intensificati arrivi dei cosiddetti barchini dall’Algeria”.

Lo ha annunciato il deputato della Lega, Eugenio Zoffili, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione.

“Le nuove politiche sull’immigrazione del Governo Conte bis si stanno rivelando, come previsto, un pericoloso ‘pull factor’ per l’immigrazione clandestina e per il traffico di esseri umani. Verificheremo di persona e direttamente sui luoghi interessati la situazione – ha concluso l’esponente della lega – che sarà oggetto di un report al Parlamento nell’ambito dell’indagine conoscitiva della nostra bicamerale sui fenomeni migratori”.