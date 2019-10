Tamponamento a catena in viale Monastir, a Cagliari. Cinque i veicoli coinvolti.

Una Fiat Panda, condotta da un 62enne, ha travolto una Toyota Aygo ferma al semaforo rosso sulla corsia di destra di via Gherardo Delle Notti che stava in quel momento svoltando nel viale Monastir in direzione di Sestu. Davanti a quest’ultima altri due veicoli: una’Alfa 159 e una Fiat Strada. Coinvolta, infine, anche una Fiat 500.

Tre bambini sono rimasti fortunatamente incolumi. Unico ferito una donna di 39 anni, conducente della della Toyota Aygo, soccorsa dal personale del 118.

Sul posto la Municipale per i rilievi di legge.