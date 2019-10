Al Ceas Lago Baratz sabato 5 ottobre è in programma un nuovo appuntamento dedicato alla creatività.

Dalle 16 alle 18 nella struttura comunale in via dei Fenicotteri 25 si terrà l’incontro gratuito destinato ad adulti e famiglie, ragazzi e insegnanti, “Sabato al Ceas si ricicla”. L’iniziativa ha l’intento, coerente con i principi della sostenibilità e critico verso la cultura dello spreco, di fermare il gesto del ‘buttare’, attribuendo al rifiuto ancora una sua utilità. A una breve introduzione teorica seguirà il laboratorio di manipolazione creativa dove con forbici, colla, matite, pagine di riviste e quotidiani ciascuno potrà mettere in gioco la propria sensibilità e fantasia.

Le parole e le immagini della carta stampata destinata al cassonetto contengono ancora un loro potenziale comunicativo, e questa volta i partecipanti all’incontro non saranno i destinatari passivi del messaggio ma con un personale riutilizzo creativo potranno far diventare quelle immagini, quelle parole, le loro immagini e le loro parole.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi programmati dal Comune di Sassari a ottobre per la sensibilizzazione ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.