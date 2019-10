Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Genova per del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera.

“E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio – ha detto l’architetto Renzo Piano – ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare. E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti”. Piano ha donato il disegno del nuovo viadotto che ricorda la chiglia di una nave”.

“Lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – le cose vanno avanti secondo i programmi e di questo sono assolutamente contento. La città sta rispondendo benissimo, siamo esattamente sul percorso indicato e che sta dando i suoi frutti. Voglio ringraziare e lo farò anche nel discorso ufficiale quelli che vivono intorno al ponte che maggiormente soffrono i disagi per questa costruzione – ha aggiunto Bucci -. Siamo contenti di avere qui i più alti rappresentanti del governo”. Il sindaco indossava la cravatta delle grandi occasioni con inciso “Femmo torna Zena superba” (facciamo tornare Genova superba): “Se lo avete notato questa è la cravatta che – ha spiegato – metto sempre nei momenti importanti anche perché vuole mandare un messaggio chiaro cioè che Genova aspira a diventare una delle città più importanti in Europa”.