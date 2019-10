Lite in famiglia tra un 47enne e i suoi genitori.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti ieri pomeriggio nel quartiere di Pirri, dopo aver ricevuto una chiamata di intervento per una lite verbale.

Una volta raggiunta l’abitazione i poliziotti hanno udito delle urla provenire dall’interno della casa. Dopo aver provato invano a citofonare senza ottenere alcuna risposta, gli agenti hanno scavalcato l’inferriata per poi bussare alla porta d’ingresso.

Una volta aperto la porta di casa, hanno trovato il 47enne cagliaritano visibilmente ubriaco: la violenta lite verbale coi propri genitori sarebbe scaturita per futili motivi, proseguita poi in strada quando i genitori hanno deciso di lasciare la casa.

Questi ultimi hanno quindi raccontato che l’episodio è stato l’ultimo di una lunga serie iniziata circa 17 anni fa. In questa circostanza però il figlio li ha minacciati di morte: l’uomo è stato condotto all’ospedale Santissima Trinità per un consulto medico. Il suo atteggiamento violento ha infatti rappresentato un pericolo per sé e per i poliziotti. L’uomo è stato arrestato e ora attende il processo con l’udienza per direttissima.