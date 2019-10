Conto alla rovescia per il varo della nuova barca di Luna Rossa, la Ac75. L’appuntamento è fissato per domani alle 15 al molo Ichnusa di Cagliari.

Per chi non potrà assistere dal vivo all’esordio in acqua del monoscafo che parteciperà alla prossima America’s cup, c’è un’altra possibilità: la diretta sul sito di Luna Rossa. Il via, slittato due volte per non dare troppo vantaggi agli avversari, non sarà ulteriormente rinviato. È la prima tappa di un lungo viaggio. La seconda sarà il varo della seconda barca (ciascuna squadra ha diritto a presentare due monoscafi) previsto per il febbraio del 2020. Ad aprile è in programma la prima sfida, a Cagliari, per le World series dell’America’s cup. A settembre è invece prevista la partenza del team e delle barche a Auckland, sede della sfida finale.

In Nuova Zelanda un nuovo appuntamento in acqua con la Christmas race. Poi si entrerà nel 2021, l’anno della regata che assegnerà l’America’s cup. Tra gennaio e febbraio si partirà con la Prada cup, penultimo appuntamento prima dell’America’s cup. La barca? Alcuni segreti sono stati già svelati: albero di 26,5 metri, lunghezza del monoscafo di 23. Larghezza 5 metri, ma con i foil si arriva anche a dodici metri. Per una velocità che può arrivare anche ai novanta chilometri orari.