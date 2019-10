I carabinieri di Galtellì hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 20enne del paese che era sottoposto alla detenzione domiciliare.

Il giovane ha deciso di estendere arbitrariamente il beneficio ed è uscito in giro per il paese senza una valida giustificazione in violazione delle limitazioni cui era sottoposto.

Dopo la convalida dell’arresto, il 20enne è stato riaccompagnato a casa in regime di arresti domiciliari.