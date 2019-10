Attentato incendiario nella notte a Ortueri (Nuoro) ai danni dell’auto di una sindacalista della Cgil, Paola Deserra, segretaria generale della Sunia per Nuoro e Ogliastra, la categoria che si occupa di politiche abitative. La sua Renault Clio, nonostante l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono, è andata completamente distrutta. Erano da poco passate le 3 quando la donna ha sentito un botto provenire dalla piazza di Forraghe, proprio dove aveva parcheggiato l’auto. Appena si è affacciata, la sindacalista nuorese ha visto la Renault avvolta dalle fiamme e ha dato l’allarme. All’arrivo dei pompieri l’auto era già stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Tonara che hanno avviato le indagini: non hanno trovato inneschi ma per loro l’ipotesi dolosa è fondata.

“Ho sempre pensato di essere poco simpatica, ma non ho mai fatto del male a nessuno”. Così ha scritto su Facebook la sindacalista nel denunciare l’accaduto. “Il dispiacere più grande è sapere che – aggiunge – nel mio paese anche senza fare male alcuno si incorre in queste situazioni. Mi dispiace, ma questa oltre ad essere un’ingiustizia è anche una grossa vigliaccata”. Alla sindacalista sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà sui social da tante persone che la conoscono e dai colleghi del sindacato.