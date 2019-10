La polizia locale del Comune di Sassari ha denunciato due automobilisti per aver provocato per oltre un’ora la sospensione della tratta dell’autobus della linea 7 del servizio di trasporto pubblico di passeggeri.

Il fatto si è verificato in viale San Francesco: alle 16,55 la centrale operativa del Comando di via Carlo Felice è stata contattata dalla Atp per segnalare l’impossibilità per un loro mezzo di proseguire la corsa a causa di due auto che impedivano all’autista di effettuare la svolta da via Mameli in direzione di viale san Francesco.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno rilevato la presenza di due auto parcheggiate in viale San Francesco, una di fronte all’altra, la prima a 1,30 metri dall’intersezione con viale Mameli, la seconda in corrispondenza dell’incrocio.

Dopo inutili tentativi di rintracciare i proprietari, è stato allertato il servizio carro attrezzi, a cui è affidata la rimozione dei veicoli. La prima rimozione è stata eseguita alla 17,45, la seconda alle 18,02.

Dopo un’ora e sette minuti l’autobus ha potuto riprendere la corsa in direzione della fermata successiva.

Il Comando di polizia locale, che ha ritenuto di ravvisare nelle condotte l’interruzione di un pubblico servizio, che ha rilevanza penale, ha inoltrato una comunicazione di reato all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 340 del codice penale.