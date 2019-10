Sea Girls è una band indie rock inglese formatasi a Londra nel 2015 e composta da Henry Camamile (voce/chitarra), Rory Young (chitarra), Andrew Dawson (basso) e Oli Khan (batteria). Il singolo di debutto si intitola Call Me Out, che è anche il titolo del loro primo EP contenente quattro tracce. Il secondo EP risale al 2017 e contiene i singoli Heavenly War (da cui il titolo dell’EP), Lost e What For; l’anno successivo è stato pubblicato il terzo EP Adored, contenente il singolo omonimo ed i brani Eat Me Whole e Too Much Fun. A maggio 2019 la band ha pubblicato il singolo Damage Done, che ha ottenuto consensi molto positivi nel Regno Unito raggiungendo la posizione numero uno nella Hype Chart dell’emissione radio inglese Radio 1 ed è stata aggiunta in numerose playlist della piattaforma digitale Spotify. Successivamente sono stati pubblicati i singoli Open Up Your Head, All I Want To Hear Yoy Say, Closer ed il recente Violet, uscito il 21 agosto 2019.

I Sea Girls sono stati inclusi nella lista BBC Sound of 2019 tra gli artisti emergenti più interessanti del panorama musicale inglese. L’estate scorsa hanno preso parte ad una serie di festival europei tra cui lo spagnolo Festival Internacional de Benicassìm, Rock Werchter in Belgio, Haldern Pop Festival in Germania e Lowlands Festival in Olanda.

Violet è il titolo dell’ultimo singolo pubblicato il 21 agosto scorso.

I Sea Girls saranno in Italia nel 2020 con un unico show che avrà luogo a Milano il 2 febbraio al Circolo Magnolia