La popstar americana Halsey, pseudonimo di Ashley Nicolette Frangipane, ha debuttato nel 2014 con l’album “Badlands”, certificato platino in USA. L’album, contenente i singoli “Ghost”, “New America”, “Colours” e “Castle” ha raggiunto la #2 della Billboard Chart.

Il successo è arrivato nel 2014 quando ha collaborato con i Chainsmokers al singolo “Closer”, certificato 6 volte platino in Italia, con il quale ha raggiunto la vetta delle principali classifiche globali aggiudicandosi una nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”.

Nel 2017 è tornata con il secondo album “Hopeless Fountain Kingdom”, trainato dai singoli di successo “Now or Never” e “Bad at Love”.

Il 1°dicembre 2017 è stato pubblicato “Him & I”, certificato oro in Italia, in cui collabora con il rapper e allora compagno G-Eazy. Il singolo ha raggiunto #1 della classifica Pop Songs Airplay di Billboard e la #1 nelle radio Top 40, ed è stato seguito nell’estate 2018 dal singolo “Eastside” in cui collabora con il produttore Benny Blanco e il cantante Khalid, alla #1 della classifica dei singoli in U.K.

Nell’ottobre 2018 è stato pubblicato “Without Me”, certificato platino in Italia, il primo singolo solista ad aver raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100, con oltre 1 miliardo di stream globali. Del brano è stata rilasciata una seconda versione in collaborazione con il rapper americano Juice Wrld.

Nel marzo 2019 Halsey è diventata la prima artista della storia ad avere due diversi singoli al numero uno nella classifica radio americana in due settimane consecutive.

Il 13 febbraio 2019 è stato rilasciato “11 minutes”, una collaborazione con Yungblud, seguito a maggio da “Nightmare”.

“Graveyard” è il titolo dell’ultimo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Manic” prevista per il 17 gennaio 2020.

L’artista sarà in concerto a Milano il 13 febbraio 2020 al Mediolanum Forum.