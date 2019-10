Una donna di 38 anni di Abbasanta è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla Statale 131 Dcn, a poche decine di metri dallo svincolo per Abbasanta, in direzione Oristano.

La donna era alla guida di un’auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finita in una cunetta. Viste le sue gravi condizioni, è intervento anche l’elicottero del 118 col quale la 38enne è stata trasportata all’ospedale di Sassari.

Nell’incidente è rimasta ferita anche la figlia di 16 anni. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale e Carabinieri per i rilievi di legge, durante i quali la circolazione è stata interrotta.