I Nanowar of Steel portano il “Norwegian Reggaeton” a Got Talent España

“Vista la quantità di commenti e messaggi riguardo alla nostra apparizione sul Talent di Telecinco, vogliamo ora svelarvi un po’ di segreti e retroscena.

Disclaimer: siamo consci del fatto che i Talent sono un prodotto diversamente prestigioso, e normalmente non ci avremmo partecipato.

Però, dopo il botto di Norwegian Reggaeton, ci è balenata in testa un’idea folle, la ragione principale per cui abbiamo accettato l’invito a partecipare a España Got Talent: proporci come candidati dell’Eurovision per rappresentare la Spagna.

In Italia, il candidato di Eurovision è il vincitore di Sanremo, che rende la cosa impossibile, mentre in Spagna (per quel che ne sappiamo) il rappresentante per Eurovision si elegge con voto “popolare”.

Per cui, il nostro piano segretissimo e malvagissimo prevedeva la prostitutzione al Got Talent spagnolo per guadagnarsi suppoters e concorrere come candidati spagnoli per l’Eurovision… Insomma, andare all’Eurovision da Italiani, rappresentando la Spagna, cantando in tre lingue sarebbe stata l’incarnazione dei sogni di Altiero Spinelli per un’Europa Unita. Le possibilità sarebbero zero, ma anche solo provare sarebbe molto divertente.

Magari è ancora fattibile, anche se non sappiamo davvero come fare!”