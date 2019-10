“Mancano meno di 24 ore all’incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ancora non ne conosco le modalità”, è l’accusa lanciata dal sindaco Paolo Truzzu.

“Ho scritto due lettere al governo circa la questione del Porto Canale, sulla questione vincoli paesaggistici e attivazione della Zes: temi fondamentali per lo sviluppo di Cagliari con riflessi per tutta la Sardegna. Abbiamo fatto richieste per 500 milioni di euro di investimenti, sono queste le cose che voglio affrontare con il presidente del consiglio, niente altro – e conclude il primo cittadino – spero che non sia una passerella che di concreto porti poco o niente”.