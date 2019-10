La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova è consapevole dell’importanza della filiera del latte ovino e delle sue ripercussioni sul tessuto economico e sociale della Sardegna, inoltre ha concordato un prossimo incontro con la Giunta nell’Isola per condividere le iniziative più opportune. Lo ha confermato il sottosegretario Giuseppe L’Abbate, rispondendo in commissione Agricoltura alla Camera all’interrogazione del deputato di FdI Salvatore Deidda sulla vertenza latte.

Nell’attuazione del decreto emergenze agricole, la ministra ha dato impulso agli uffici di avanzare una serie di strumenti sulla problematica. In particolare – ha spiegato L’Abbate – è stato predisposto lo schema di decreto con 10 milioni per il sostegno dei contratti di filiera, e di altri 14 milioni di euro per l’acquisto di formaggi Dop fabbricati esclusivamente con latte di pecora, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sulla tracciabilità del latte ovino, invece, è stato predisposto il decreto del ministro delle Politiche agricole che prevede il monitoraggio della produzione del latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto del latte importato dai paesi dell’Unione europea e terzi.

Poi, al fine di coprire i costi sostenuti dalle imprese del settore lattiero-caseificio per il pagamento degli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese, verrà concesso un ulteriore contributo complessivo di 5 milioni di euro con apposito decreto. Infine l’amministrazione si impegna a dare risposte urgenti in merito al rafforzamento degli interventi per evitare le pratiche sleali di mercato. Nella replica al sottosegretario, Deidda ha chiesto “massima celerità nel fissare il prossimo incontro con gli attori della filiera”, ma anche che “il prezzo del latte sia calcolato sulla media dei prezzi dei formaggi e non solo sul romano, che ci sia massima trasparenza sulle eccedenze di Romano. Saremo vigili – conclude il parlamentare sardo – e continueremo a pressare il Governo con pieno spirito collaborativo in attesa dei risultati concreti”.