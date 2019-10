Si è schiantato in bicicletta contro l’auto del nonno. Un ragazzino di 15 anni è stato trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale Brotzu in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto in campagna a Escalaplano, località Babalia. Da quanto si apprende il ragazzino in sella alla sua bici stava raggiungendo il nonno che si trovava nella vigna di famiglia.

Stava percorrendo un tratto di strada in discesa. Proprio in quel momento arrivava l’auto condotta dal parente che, finiti i lavori, aveva lasciato la vigna per tornare a casa. La bici, per cause non accertate, si è scontrata frontalmente con la vettura. L’impatto è stato violento, il ragazzino è stato sbalzato dalla bici finendo contro il lunotto anteriore dell’auto, battendo la testa.

Il nonno è sceso subito a soccorrerlo e con l’aiuto di alcuni turisti che si trovavano in zona – in quell’area le linee cellulari non funzionano bene – è riuscito a dare l’allarme. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza. I medici, viste le gravi condizioni del bambino, hanno chiesto l’intervento dell’Elisoccorso. Il 15enne è stato trasportato fino a Ballao e affidato all’Elisoccorso che lo ha trasferito al Brotzu.