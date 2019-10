Superare “l’inaccettabile paralisi” sul porto industriale di Cagliari, oggi in forte crisi di container, e “attivare le procedure necessarie ad autorizzare gli investimenti programmati, cui eventualmente accompagnare una iniziativa normativa volta a superare definitivamente un vincolo paesaggistico risalente al 1967”. Lo chiede il presidente presidente della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio de Pascale, al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che domani sarà a Cagliari.

“Una complessa situazione burocratico-amministrativa si aggiunge ad uno stato di profonda crisi legata a circostanze di mercato, culminata nella cessazione dell’attività in concessione del principale operatore terminalista, con il rischio di un collasso dell’intero sistema portuale della città – osserva – Nella sostanza, il porto industriale di Cagliari, fino a pochi mesi fa fulcro di un importante traffico container a servizio non solo del mercato locale ma anche di quello nazionale ed internazionale, si ritrova oggi nell’impossibilità di realizzare qualsiasi investimento o intervento finalizzato al proprio rilancio a causa del permanere di un vincolo paesaggistico che oggi risulta ingiustificato e superato dallo stato dei luoghi”.

De Pascale ricorda che il vincolo “a suo tempo, non aveva impedito il legittimo rilascio delle autorizzazioni da parte della competente Soprintendenza. Autorizzazioni annullate, successivamente alla realizzazione dell’opera, per mero difetto di motivazione a seguito di una lunga e complessa vicenda presso la giustizia amministrativa. La situazione che si è così venuta a creare, che ha visto già l’interessamento da parte dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna del competente Dipartimento della presidenza del Consiglio dei Ministri, condiziona pesantemente il rilascio di ogni nuova autorizzazione comportando il blocco di tutti gli investimenti in opere infrastrutturali indispensabili per restituire competitività al Porto Industriale”.