Come era stato già annunciato, le organizzazioni sindacali hanno proclamato per lunedì 7 ottobre uno sciopero generale dei lavoratori dell’Aias, ma a differenza di quanto comunicato precedentemente la manifestazione non sarà sotto l’assessorato regionale alla sanità, ma sotto il palazzo della Presidenza della regione in viale Trento.

“Lo sciopero dei lavoratori Aias che si farà il 07 Ottobre come ampiamente annunciato si terrà in viale Trento a Cagliari e sara rivolto a scomodare il Presidente Solinas che ha bloccato l’unica ancora di salvataggio dei lavoratori che era Sas Domos”, denuncia l’Usb che aderisce allo sciopero.

Si riaccende lo scontro tra sindacati e Aias sui gravi ritardi nei pagamenti degli stipendi che ad oggi sono 12 mensilità, più il recupero del Tfr del 2018, 6 bonus Renzi e tutto il premio di produzione del 2018.

La situazione dentro l’Associazione sta esplodendo e ormai oltre 100 lavoratori si sono licenziati per giusta causa con un grave costo tutti i cittadini sardi, infatti i lavoratori che si licenziano costano allo Stato due volte, la prima con il pagamento degli stipendi (o meglio dovrebbero essere pagati), a parte dell’Aias che prende contributi pubblici per milioni di euro, la seconda volta dallo Stato che dovrà pagare, achi si licenzia, la Naspi per due anni. Insomma l’Aias è diventato un costo sociale insostenibile per le casse pubbliche e da più parti si rimarca la necessità di commissariarli.