In occasione dei festeggiamenti di Santa Greca, festa che richiama a Decimomannu migliaia di persone da tutte le parti dell’isola, sono stati effettuati diversi controlli programmati al fine di garantire il corretto e pacifico svolgimento degli eventi organizzati dal Comitato. Oltre al dispositivo di Ordine Pubblico, già previsto con il piano di emergenza, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sugli avventori e sugli esercenti commerciali.

Il risultato è di centinaia di persone controllate anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza: i Carabinieri della Compagnia di Iglesias e le pattuglie della GdF Anti Terrorismo Pronto Impiego, hanno segnalato quali assuntori di stupefacenti una decina di giovani, oltre ad aver sequestrato, a carico di ignoti, alcune sigarette artigianali di hashish o marijuana gettate a terra dai consumatori alla vista degli uomini in uniforme. Più in generale il senso dei controlli è stato quello di costituire deterrente e prevenire ogni potenziale situazione di pericolo, come, ad esempio, quando si è intervenuti in qualche discussione o lite segnalata dai presenti, prima che potesse degenerare.

Sul posto erano presenti anche i militari del IX Battaglione Carabinieri “Sardegna” che, insieme al personale della Protezione civile, della Polizia locale e dei volontari, ha vigilato sui concerti tenutisi da sabato a lunedì sera nelle serate centrali della festa.

Importanti anche i controlli fiscali agli esercizi commerciali: il personale della 2^ Compagnia di Cagliari della Guardia di Finanza, ha tenuto costantemente monitorata l’attività di vendita eseguendo servizi in abiti civili per sorprendere i trasgressori. Tra le decine di rivendite sulle quali sono stati approfonditi i controlli, in particolare 4 hanno ricevuto sanzioni per la mancata emissione di documenti fiscali.