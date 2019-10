Proseguono senza sosta i controlli degli agenti della Squadra Volante ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza alternative alla detenzione in carcere.

In tale ambito, nel pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, un equipaggio ha notato in piazza Quirra un pregiudicato, noto agli operatori per i suoi precedenti e per essere stato arrestato lo scorso 5 agosto per un furto all’Iperpan di viale la Playa.

Dopo essere stato fermato, i poliziotti hanno accertato che il Tribunale di Cagliari, lo scorso 26 settembre, aveva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di mesi 4 e una multa da 120€.

Condotto negli uffici della Questura, dopo i formali accertamenti terminati con la notifica del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Uta.