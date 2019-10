Incredibile quanto casuale sequestro di marijuana a Settimo San Pietro, nell’hinterland di Cagliari, operato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. I carabinieri di Sinnai erano impegnati a Settimo, nella piazza del paese, per scattare alcune immagini istituzionali, quando hanno percepito un fortissimo odore di stupefacente.

Hanno quindi indirizzato l’attenzione, guidati (è il caso di dirlo dall’olfatto) verso una casa campidanese, all’apparenza disabitata. Hanno quindi rintracciato il proprietario, un 44enne incensurato, T.M., ed hanno scoperto il grande quantitativo di marijuana, ben 257 chili. Nel prosieguo della perquisizione sono stati trovati anche 2240 euro in contanti, alcuni panetti di marijuana pressata e tritata e materiale per il confezionamento della droga.

I Carabinieri della Compagnia di Quartu, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu, stanno lavorando per scoprire la provenienza della droga, che si suppone sia stata prodotta in un altro sito e che sia stata portata a Settimo per l’essiccazione, la lavorazione e la successiva immissione sul mercato cagliaritano. Il 44enne è stato portato a Uta a disposizione del pm Andrea Pani.