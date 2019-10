Acqua non potabile a Olbia, nella zona dell’aeroporto e del centro commerciale “Città Mercato”. Il sindaco Settimo Nizzi ha emesso un’ordinanza con la quale vieta l’uso per fini alimentari dell’acqua che sgorga dai rubinetti in quella zona della città.

Il divieto è stato disposto in seguito alla comunicazione arrivata dalla Asl con cui si informa il Comune che dalle analisi chimico-fisiche sull’acqua risulta che i valori dell’acqua non sono conformi ai parametri stabiliti per legge. Ad alterare la composizione dell’acqua del sistema idrico è la presenza la presenza di trialometani, sottoprodotti che derivano dalla clorazione dell’acqua fatta per la disinfezione.

L’acqua che sgorga dai rubinetti della zona dell’aeroporto quindi non può essere usata per bere e per mangiare, ma può essere utilizzata per il lavaggio degli alimenti e per l’igiene personale.