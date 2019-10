“L’unico dato certo è quello della Ragioneria dello stato, di quel fantomatico Patto per Cagliari da 168 milioni, sottoscritto da Renzi, ne è stato speso solo l’1,11%”. Lo afferma Mauro Pili, leader di Unidos, citando i dati della Ragioneria generale dello stato.

“Oggi Conte arriva a Cagliari per proporre un nuovo Comitato per vigilare sul patto. Tempo perso visto che serve fare e non continuare a fare comitati. È vergognoso per le istituzioni regionali inseguire un selfie piuttosto che aprire una serrata discussione con il governo. Sarebbe stato più dignitoso prendere atto che Conte viene per un convegno e per Luna Rossa e magari rivendicare un incontro vero piuttosto che un tramezzino in piedi! Quello del Patto per Cagliari è un grande bluff – dice Pili. Tempo perso, non solo non serve, ma è dannoso, di chiacchiere da quel novembre 2016 se ne sono fatte sin troppe. Non serve un ennesimo organismo che monitori, serve qualcuno che faccia”.

“Se Conte avesse avuto istituzioni sarde adeguate – prosegue Pili – gli avrebbero suggerito una soluzione, non dico tante, una: il Patto per Cagliari è commissariato, con poteri di deroga per tempi e burocrazia, per gestione delle opere – ha concluso Pili”.