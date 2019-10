Al suo arrivo a Palazzo Regio a Cagliari il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato accolto dal governatore della Sardegna Christian Solinas e dal sindaco Paolo Truzzu. “Qui dentro – ha spiegato Solinas mostrando ai giornalisti una cartellina prima di incontrare Conte – ho annotato una serie di priorità da presentare al nuovo Governo, ma che in parte il presidente del Consiglio già conosce”.

“Le questioni più importanti – ha chiarito il governatore sardo – riguardano la vertenza accantonamenti, la continuità territoriale, l’energia e le infrastrutture”. “Auspico poi un accordo da fare il prima possibile con il ministero dei Beni culturali – ha aggiunto Solinas – per quanto riguarda il patrimonio archeologico e l’avvio di una convenzione per dar vita alla fondazione Mont’e Prama”.

Quanto alla partita degli accantonamenti, il governatore ha detto si aspettarsi “che lo Stato provveda quanto prima a saldare quello che la Corte Costituzionale ha già riconosciuto alla Sardegna come un debito certo ed esigibile”.

“L’impresa socialmente responsabile è un’impresa sapiens”, in quanto “partecipa ad un’intrapresa più ampia, nella consapevolezza del proprio impatto sociale a ambientale”. Rappresenta anche un “modo nuovo per coniugare il pubblico e privato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in qualità di docente di diritto privato dell’Ateneo di Firenze sulla “responsabilità sociale dell’impresa “, in un convegno organizzato dall’Università di Cagliari a Palazzo Regio.

Inoltre, ha spiegato Conte, l’impresa socialmente responsabile beneficia di alcuni vantaggi, quali “il miglioramento della propria immagine e reputazione sul mercato, relazioni più durature con gli stakeholder, crea ambienti di lavoro più sicuro e gode di facilitazioni per l’accesso al credito, oltre a vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative”. Tra gli altri aspetti Conte ha evidenziato anche altri benefici come la “riduzione dei rischi d’impresa e gli aumenti di valore per azionisti rispetto a rating etici”.

“Per me la mediazione non è mai stata una via per trovare una metà strada tra posizioni di conflittualità: non è uno sterile accomodamento, ma è fatica e impegno gravoso perché richiede coraggio, determinazione, apertura al dialogo che può esserci solo con il rispetto dell’altro”. Lo ha detto il premier, ricevendo a Cagliari il riconoscimento di Mediatore Mediterraneo 2019. Secondo il presidente, inoltre, la mediazione ha una “forte carica innovatrice e trasformatrice, perché è in grado di trasformare il nostro interlocutore, ma anche noi stessi”.