“Non devono stupire le quotidiane manifestazioni di dissenso e protesta nei confronti del paventato accorpamento degli ospedali Microcitemico e Oncologico con l’Azienda Ospedaliera Universitaria”. Inizia così il comunicato stampa presentato dall’onorevole Agus, del Gruppo consiliare Progressisti, nei confronti della Giunta regionale.

“Il comportamento della Giunta” continua “è stato inaccettabile e irrispettoso dei pazienti e dei professionisti che lavorano con dedizione in presidi importanti per tutti i sardi. Su temi come questi, dove due righe in una legge di riforma possono avere ripercussioni dirette sulla salute e sulla vita dei pazienti, non si può essere ambigui. Invece, si discute di quanto contenuto in una bozza clandestina, non ufficiale e mai approvata dalla giunta”.

“Piuttosto che diffondere ‘pizzinni’ e fomentare le incomprensioni – conclude nella nota – suggeriamo alla Giunta di ascoltare le associazioni di pazienti, i sindacati, i medici e tutto il personale degli ospedali e di agire con prudenza: l’ultimo processo di accorpamento è stato faticoso e non ancora ultimato ed è evidente che i reparti di ospedali complessi non siano mattoncini lego che la politica può montare e smontare a proprio piacimento. Se la riforma dovesse rimanere quella vista sinora, il nostro dissenso sarà forte”.