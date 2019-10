Un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio ha interessato l’area di compostaggio dell’ecocentro del Comune di San Teodoro, in prossimità della zona La Cinta.

Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola, impegnate a contenere le fiamme per salvaguardare le strutture di copertura e non esporle all’irraggiamento termico.

In campo anche i Carabinieri della tenenza di San Teodoro per garantire la sicurezza stradale. I militari indagano sull’origine delle fiamme: non si esclude l’origine dolosa o colposa. (ANSA).