Almeno sette persone sono morte negli Stati Uniti in seguito a un incidente aereo avvenuto in Connecticut, dove un vecchio bombardiere B-17 della Seconda guerra mondiale si e’ schiantato sulla pista dell’aeroporto internazionale di Bradley.

Il velivolo trasportava 13 persone e l’incidente sarebbe avvenuto per problemi tecnici sopravvenuti in fase di decollo. Altri sette i feriti, di cui tre in gravi condizioni.