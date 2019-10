Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa del 115, durante la scorsa notte intorno alle 01:30 in via Don Minzoni nel comune di Dolianova per l’incendio di due autovetture in sosta.

Le fiamme hanno coinvolto il muro di recinzione di un cortile di un’abitazione. Sul posto è tempestivamente accorsa la squadra di pronto intervento con un’autopompa e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e il supporto di un’autobotte per un totale di tre automezzi e sette operatori, che hanno fortunatamente evitato la propagazione del rogo alla struttura di un’abitazione adiacente.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri per quanto di loro competenza.