Perplessi, con l’auspicio che il presidente del Consiglio possa cambiare idea. E’ la posizione dei sindacati confederali sardi dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte sui temi dell’energia, ieri nella sua visita a Cagliari. Il premier, nonostante il parere positivo della commissione Via del ministero dell’Ambiente alla dorsale sud del metano, ha parlato nuovamente dell’elettrodotto che collegherebbe Sardegna e Sicilia, mentre si è detto contrario a qualsiasi differimento della scadenza già fissata per il phase out dal carbone per il 2025.

“Quello dell’elettrodotto è un progetto inutile almeno tre volte più costoso, impossibile da realizzare in tempi rapidi e compatibili con i progetti e gli investimenti già in atto, che presuppone una nuova generazione energetica a gas ed è in contrasto con gli obiettivi di autosufficienza energetica della Sardegna”, sostengono i segretari Caterina Cocco e Samuele Piddiu (Cgil), Gavino Carta (Cisl), Francesca Ticca (Uil). Rispetto alla questione del carbone, Cgil, Cisl e Uil considerano necessario “realizzare nei tempi più rapidi possibili il phase out, ma compatibilmente con le esigenze del sistema produttivo ed energetico sardo che risente, almeno per il momento, proprio dell’assenza del metano, l’unica fonte indispensabile a traguardare quell’obiettivo alle stesse condizioni del resto del Paese e d’Europa, che su questo, infatti fondano la propria strategia di uscita dal carbone”.

Ora le sigle sperano che queste contraddizioni siano presto chiarite e che sia confermato l’impegno a garantire ai sardi l’arrivo del metano e l’avvio della fase di transizione a parità di condizioni con il resto d’Italia. Come? “Attraverso la realizzazione dei rigassificatori e della dorsale che garantiscono il controllo pubblico dell’infrastruttura e del prezzo della risorsa perché, di certo, la frammentazione della distribuzione affidata a camion cisterna in giro per le strade renderebbero vana quella strategia”.