Gambero Rosso, per la Sardegna i numeri sono da record. Tra conferme e new entry, l’Isola, con la ricca varietà di vitigni, è sempre più premiata. Sono 14 i prodotti che hanno conquistato i Tre Bicchieri per la guida Vini d’Italia 2020. Tre le novità: gli esperti hanno assegnato il riconoscimento al Nuracada, il Bovale della giovane azienda Audarya di Serdiana; il Terresicci, Barbera Sarda della Cantina di Dolianova; il Pro Vois, Nepente di Oliena Riserva 2014, Fratelli Puddu di Oliena.

Riconoscimento rinnovato, invece, per Alghero Torbato Terre Bianche Cuvée 161 2018 – Tenute Sella&Mosca; Cannonau di Sardegna 2017 – Antonella Corda; Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2016 – Giuseppe Gabbas; Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Pro Vois Ris. 2014 – F.lli Puddu; Capichera V. T. 2016 – Capichera; Carignano del Sulcis 6 Mura Ris. 2016 – Cantina Giba; Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2015 – Cantina di Santadi; Nuracada Bovale 2017 – Audarya; Terresicci 2014 – Cantine di Dolianova; Turriga 2015 – Argiolas; Vermentino di Gallura Sup. Costarenas 2018 – Masone Mannu; Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2018 – Surrau; Vermentino di Gallura Sup. Soliànu – Tenuta Matteu Andrea Ledda; Vermentino di Sardegna Stellato 2018 – Pala.