I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato quattro persone per furto aggravato in concorso: sono stati sorpresi in flagranza mentre portavano via un trattore dalla campagna di San Sperate. Il gruppo era formato da 4 persone, due 43enni e due 37enni tutti della zona e residenti a Decimomannu, Elmas e Monastir, e con precedenti di polizia, avevano progettato di raggiungere il luogo da cui prelevare il trattore in macchina, per poi dividersi i compiti. Mentre due di loro conducevano il trattore, l’altra coppia, in macchina, faceva da apripista per indicare la strada da percorrere e controllare la presenza di eventuali pattuglie di forze di polizia. Il piano è proseguito liscio senza intoppi sino al momento della fuga.

La presenza in orario serale di visi sconosciuti a bordo del mezzo agricolo ha subito attirato l’attenzione dei residenti, in particolar modo nell’osservare che percorrevano più volte le stesse strada, forse perché si erano persi. Sono stati così allertati i Carabinieri di San Sperate che, prima in abiti civili per verificare meglio le circostanze, hanno seguito per un tratto i ladri, constatando effettivamente l’atteggiamento furtivo, poi, quando i sospetti si sono consolidati, i militari sono intervenuti con la pattuglia per un controllo più approfondito.

I quattro pur tentando in un primo momento di giustificarsi riferendo di aver trovato per strada il mezzo, hanno dovuto infine arrendersi all’evidenza e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, sono stati portati stamani al Tribunale di Cagliari per l’udienza direttissima, nel corso della quale gli arresti sono stati convalidati, con richiesta di termini a difesa.