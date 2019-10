Durante la scorsa notte i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato due extracomunitari rispettivamente di 19 e 27 anni, entrambi pregiudicati del Gambia, sorpresi, dopo un servizio di appostamento ed osservazione, a cedere droga ad un cagliaritano 21enne.

I Carabinieri sono intervenuti subito ed hanno recuperato lo stupefacente appena acquistato segnalando alla prefettura il giovane, e arrestando i due pregiudicati gambiani. Durante la perquisizione, tre le dosi di cocaina sequestrate e circa 30 euro in banconote, verosimile provento dell’attività di spaccio.

I due sono stati portati in Caserma, dichiarati in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione di Villanova in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.