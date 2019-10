I Finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale che opera nel settore dei trasporti. L’attività ispettiva è risultata particolarmente complessa, vista l’inattendibilità delle scritture contabili: nello specifico, i finanzieri, coordinati dal Tenente Jacopo Maccione, attraverso l’analisi dei documenti fiscali trovati in azienda, hanno proceduto ad un’attenta ed accurata ricostruzione di quanto effettivamente guadagnato dal contribuente e mai dichiarati.

L’esito della verifica ha consentito di constatare un‘evasione alle imposte dirette, dal 2015 al 2018, per oltre 370.000 euro e dell’Iva di oltre 84.000.

Nel mese di settembre, inoltre, le Fiamme Gialle di Tempio Pausania, sempre nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un intervento ispettivo nei confronti di una attività commerciale, risultata essere evasore totale per più anni d’imposta.

Gli accertamenti, condotti tramite la comparazione dei dati emergenti dal controllo economico del territorio con quelli risultanti dalle banche dati in uso al Corpo, hanno permesso di individuare un bar che, per gli anni dal 2014 al 2016, non ha presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie. La ricostruzione della posizione del contribuente ha consentito così di quantificare una sottrazione a tassazione di ricavi per oltre 130.000 euro con connessa evasione dell’Iva pari a circa 25.000 euro.