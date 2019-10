Una clip visionaria ed evocativa per raccontare il Festival d’autunno di Cagliari. Sardegna Teatro incontra il mondo del cinema con il progetto “Spot d’autore”. Un dialogo nel segno della creatività tra il linguaggio pubblicitario a quello cinematografico per promuovere il cartellone, inserito nella “rete 10nodi” in programma sino a metà dicembre al Teatro Massimo, fra teatro e installazioni, danza, musica e performance, incontri, coproduzioni, ospitalità e progetti speciali.

Lo spot si ispira al claim “Quel che non abbiamo ancora raggiunto” del festival d’Autunno di Sardegna Teatro. La regia dello spot è firmata da Peter Marcias e Stefano Odoardi con la collaborazione di Antonio Gianfagna, la direzione della fotografia è di Maurizio Crepaldi, il montaggio di Danilo Torre. La colonna sonora è affidata al compositore Stefano Guzzetti. Il video, della durata di un minuto, è già visibile sui canali web e social di Sardegna Teatro. Un altro di tre minuti sarà diffuso, prima delle proiezioni dei film, nelle principali sale cinematografiche della Sardegna.

“Io e Stefano Odoardi siamo partiti da un concetto ‘la Cultura è elevazione – spiega Peter Marcias – abbiamo guardato Cagliari da un’altra prospettiva e l’abbiamo immaginata vestita di verde, il colore della natura e la lotta per difendere l’ambiente”. In un’atmosfera sospesa, costellata di volti e corpi in movimento, si stagliano all’orizzonte i profili della città. “Il simbolo scelto è un albero, il più grande di Cagliari: il Ficus dei giardini pubblici, che incanta da sempre bambini e adulti, monumento naturale e luogo di scambio e condivisione. Metafora del processo culturale aperto alla città e al mondo, simbolo di forza generatrice”, spiega Paola Masala, che per Sardegna Teatro cura la supervisione.