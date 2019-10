Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, corre ai ripari contro l’emergenza rifiuti per le discariche abusive in città e inizia il repulisti con lo sgombero definitivo e la bonifica immediata dell’area del campo nomadi di Sa Corroncedda.

Le sette famiglie che ancora vivono nel campo dovranno, quindi, trovare un’altra sistemazione. Per poter bonificare l’area dai cumuli di rifiuti e smaltire velocemente tutto il materiale rimosso, il sindaco nell’ordinanza e in una fitta corrispondenza con la prefettura, ipotizza il ricorso a forme speciali di gestione, in applicazione dell’art 191 del testo unico per l’ambiente e in deroga alle direttive nazionale ed europee.