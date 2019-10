Ancora uno scandalo in Vaticano su operazioni finanziarie. Papa Francesco starebbe per ordinare al cardinale Angelo Becciu di non lasciare la Città.

E’ quanto riporta Dagospia. Becciu, sarebbe coinvolto nell’inchiesta sulle operazioni finanziarie sospette scoperte la scorsa estate, scattata dopo due denunce dello Ior e del Revisore Generale dello Stato città del Vaticano,.

Secondo Dagospia sarebbero stati acquisiti documenti, supporti informatici e apparecchi elettronici. L’operazione è stata autorizzata con decreto del promotore di giustizia del Tribunale vaticano, Gian Piero Milano, e dell’Aggiunto Alessandro Diddi. Riguarda appunto operazioni finanziarie sospette, compiute nel tempo, legate a compravendite immobiliari all’estero, in particolare a Londra.