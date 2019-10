Un incidente stradale è avvenuto questa sera a Pirri dove una Citroen Berlingo guidata da una 53enne di Cagliari, all’incrocio tra la via Fonseca e la via Balilla si è scontrata con un ciclomotore che percorreva la via Balilla verso Pirri.

A causa dell’urto quasi frontale il conducente dello scooter è stato sbalzato per terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.