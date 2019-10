“I Riformatori Sardi riprogettano Quartu, la città del futuro che riscopre la sua identità e forte delle sue radici diventa consapevole delle sue potenzialità”. È quanto si legge in un comunicato stampa, firmato Riformatori Sardi di Quartu Sant’Elena.

“Un nuovo piano strategico, moderno e realmente partecipato.

Il partito si organizza rinnovando la squadra in vista dell’impegnativa campagna elettorale per le amministrative. Dopo aver ringraziato la precedente coordinatrice e la dirigenza per l’impegno svolto e per i risultati conseguiti è stato scelto Gianluca Pisano, informatico in telecomunicazioni, a guidare il

coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Quartu Sant’Elena”.

“Al suo fianco – continua il comunicato – Marcella Marini nel ruolo di Vice-coordinatrice, consigliera comunale e delegata della Città Metropolitana alle Politiche Sociali e per l’Immigrazione. Questo si è deciso nell’ultimo incontro avvenuto, nei giorni scorsi, nella sede cittadina in via Pier Luigi da Palestrina 36.”

“Gianluca Pisano, da tempo facente parte del direttivo politico locale – dichiarano in una nota congiunta i dirigenti del partito di Quartu – è persona seria e competente, pronta a impegnarsi da subito, sul campo, per la crescita della città e per migliorare la qualità della vita dei quartesi”.

“Gianluca Pisano e Marcella Marini rappresenteranno – conclude il comunicato – gli ideali e le battaglie dei Riformatori per la nostra città. Lavoreremo per ricostruire una coalizione liberale e democratica forte, identitaria ed in grado di governare Quartu nei prossimi dieci anni. Sono cambiati i partiti e le esigenze della società ed è ora di mettere in campo un progetto che unisca le risorse umane e le forze politiche dell’area liberale, per restituire dignità, identità e vita alla nostra comunità.”