Noi Don Chisciotte, progetto benefico messo in piedi da Roberto Usai in arte Almo (frontman degli Almamediterranea), ha deciso di realizzare un nuovo Cd avvalendosi della collaborazione di 50 artisti da tutto il mondo, come le Lucido Sottile, Alberto Sanna, Walter Rebel, fino ad arrivare al cantante della Bandabardò, al violinista dei Modena city Ramblers e al cantante dei Mau Mau. Venti le canzoni del cantautore Roberto Almo Usai, quasi tutte inedite tranne qualche ripescaggio dal repertorio decennale degli Almamediterranea.

L’intento è quello di raccogliere fondi dai proventi derivanti dai diritti Siae, dalle vendite dei cd, dalle pennine usb e da tutto il merchandising e perfino una parte dei cachet dei concerti per sostenere progetti a scopo benefico, come un mezzo per il trasporto veterinario per l’hinterland cagliaritano.