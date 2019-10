Questa domenica, le Mymisses, gruppo rock tutto al femminile nato a Cagliari nel 2015, presenteranno al Corto Maltese alle ore 19 il loro nuovo singolo e videoclip, dal titolo “Later’s too Late”, patrocinato dal WWF Italia e il cui significato va a toccare temi attuali e importanti come l’inquinamento, il razzismo, l’omofobia e in generale il deterioramento del mondo.

Insieme alla proiezione del videoclip ci sarà anche un’intervento del WWF Young riguardo alla campagna di sensibilizzazione per l’inquinamento della plastica nel mediterraneo dal titolo #StopPlasticPollution, attraverso la quale raccoglieranno fondi a favore degli Oceani.