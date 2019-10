Domani, sabato 5 ottobre, a Cagliari cala il sipario sull’edizione 2019 di Echi lontani, il festival organizzato dall’omonima associazione culturale per far conoscere l’affascinante repertorio della musica antica.

L’appuntamento è alle 20,30 nella Chiesa di Santa Maria del Monte di via Corte d’Appello dove l’ensemble L’Accademia degli imperfetti (formato da Baltazar Zúñiga, tenore, Giorgia

Less, viola da gamba, Maurizio Less, viola da gamba, e Marinella Di Fazio, vihuela de mano) proporrà il concerto “Tonos humanos y divinos”.

Sarà l’occasione per ascoltare alcuni dei brani contenuti nel “Villancicos de diversos autores…”, antologia di composizioni sia sacre sia profane pubblicata a Venezia nel 1556 e rinvenuta a Uppsala nel 1906, quando prese il nome di “Cancionero del Duca di Calabria”.

L’antologia raccoglie infatti il repertorio in uso nella raffinata corte valenciana di Ferdinando d’Aragona, duca di Calabria e poi vicerè di Valencia, nel secondo quarto del ‘500.