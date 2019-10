Sale a 40 morti in quattro giorni di scontri il bilancio dei disordini in corso nel centro e nel sud dell’Iraq nel contesto delle proteste per il carovita.

Lo riferiscono media panarabi e iracheni secondo cui nelle ultime ore altre 9 persone sono morte nelle regioni meridionali del paese in seguito alle ferite riportate.

L’ultimo bilancio era di 31 persone uccise, tra cui due poliziotti e un bambino. La maggior parte delle vittime sono manifestanti e attivisti.