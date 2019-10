Incidente stradale con feriti stamani a Borore nelle prime ore della mattina sulla strada provinciale 33 all’altezza di San Lussorio, dove sono rimaste coinvolte due macchine.

Tre i feriti, non gravi, medicati sul posto dal 118 e in attesa di successive verifiche presso l’ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Macomer e della Stazione di Silanus per consentire di risalire in sicurezza all’esatta dinamica del sinistro, verosimilmente causato da un mancato rispetto delle precedenze.