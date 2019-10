A causa di un incidente stradale verificatosi sulla Ss 131 Dir all’altezza del km 4, il traffico sta subendo rallentamenti in direzione del Capoluogo, all’interno nel territorio comunale di Cagliari.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti 9 veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.