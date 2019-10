Primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Cagliari: conferimento della cittadinanza onoraria al signor Massimiliano Sirena. Chi è? Se al posto di Massimiliano si scrive Max e tra parentesi si aggiunge Luna Rossa le cose sono più chiare: Max Sirena, lo skipper e uomo immagine della ‘Formula 1′ della vela che ha scelto Cagliari come base per lanciare la sfida mondiale dell’America’s cup. Sirena era arrivato a Cagliari durante la prima puntata del capitolo Luna Rossa, poi interrotto a causa del ritiro del team dalla competizione. Era il 2014. Da allora Sirena non se n’è più andato.

La sua famiglia si è trasferita in Sardegna ed è diventato di fatto cagliaritano. Da allora, nelle interviste sui giornali nazionali e internazionali, non fa che parlare bene del capoluogo della Sardegna. E non solo dal punto di vista strettamente velistico per le condizioni ideali per gli allenamenti. No, dice anche che Cagliari è una città eccezionale per turismo, cultura, stile di vita. Affermando che non ha niente da invidiare alle più note mete internazionali. Non solo parole.

Le immagini del varo del nuovo monoscafo di Luna Rossa, mercoledì al molo Ichnusa, hanno fatto il giro del mondo. Con una promozione della città a livello internazionale. Sono queste le cause che hanno indotto il Consiglio comunale a lanciare l’idea della cittadinanza onoraria, concessa anni fa nientemeno che a Gigi Riva. Se ne parlerà martedì 8 ottobre, alle 18, nella sede del Palazzo Civico.